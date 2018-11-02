Премьера на сцене Тюменского драмтеатра пройдет в "Ночь искусств"

Фото: Екатерина Христозова

Премьера спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Призраки" на сцене Тюменского Большого драматического театра состоится 4 и 5 ноября. Спектакль примет участие в традиционной "Ночи искусств" 4 ноября.

"Призраки" — эксцентрическая комедия знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Неисправимому романтику Паскуале, трогательно влюбленному в свою молодую жену, после целого ряда дешевых съемных квартир удается снять огромный старинный дом — причем, совершенно даром. Дело в том, что за домом закрепилась дурная слава. Рассказывают, что много-много лет назад его владелец, испанский гранд, застал свою жену с любовником и велел замуровать их живыми. Этот слух о призраках, населяющих дом, и должен развеять Паскуале.

Героям знаменитой пьесы великого итальянского комедиографа предстоит по-новому посмотреть не только на своих близких, но и на самих себя. Призрачными становятся человеческие отношения, когда между людьми просачивается ложь, а настоящая любовь разрушается под грузом недоговоренностей и компромиссов.

Режиссер-постановщик – Татьяна Михайлюк, в ролях Александр Кудрин, Александр Тихонов, Сергей Скобелев, Анастасия Писарева, Дарья Терёшина, Игорь Гутманис, Сергей Калинин, Евгения Казакова, Эвилина Ризепова, Николай Падалко, Сергей Канаев.