Министр науки и высшего образования РФ высоко оценил инфраструктурные преобразования в ТюмГУ

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков вместе с врио губернатора региона Александром Моором посетили обновленное после капитального ремонта общежитие Тюменского госуниверситета на улице Красина.

В ходе визита в ТюмГУ Михаил Котюков и Александр Моор высоко оценили результат масштабных строительных работ и готовность вуза к новому учебному году.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, масштабные реформы вузовского кампуса стали возможны благодаря участию в престижном президентском проекте 5-100. С этого времени на условиях софинансирования из областного бюджета и внебюджетных средств вуза реализуется программа развития по обновлению инфраструктуры университета.

Ректор вуза Валерий Фальков сообщил гостям, что важнейшим фактором преобразования общежития, которое было построено в конце 80-х годов прошлого века, стало увеличение его вместительности. В этом году в общежитии будут жить уже не 290 студентов, а 474, преимущественно - первокурсники. В их распоряжении будут 203 уютные комнаты. На каждом этаже располагаются гладильные, постирочные комнаты и кухни. КЗдесь же расположены Центр студенческих инициатив, спортзал и буфет. В здании смонтирована новая система пожарно-охранной сигнализации, в целях безопасности организовано видеонаблюдение. Для маломобильных групп населения оборудованы отдельные комнаты.

"Дефицит мест в общежитиях сдерживает развитие вуза. Мы поставили себе задачу стать университетом очной формы обучения и последовательно идем к этому. Наличие этого общежития, которое вполне может претендовать на статус одного из лучших общежитий России, становится важным конкурентным преимуществом ТюмГУ в борьбе за талантливых абитуриентов", – убежден Валерий Фальков.

Он уточнил, что капитальный ремонт общежития – событие не рядовое. Проект был разработан с учетом опыта лучших российских и зарубежных университетов, учтены и пожелания студентов.

При поддержке правительства Тюменской области за два с половиной года в ТюмГУ отремонтированы по лучшим мировым стандартам аудитории, создана Школа перспективных исследований и оборудовано для нее здание в центре города. Закончена реставрация здания Института наук о Земле. Проведен капитальный ремонт общежития. До конца 2018 года будет введен в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс на 11 тысяч кв. м с плавательным бассейном. Благодаря участию в проекте 5-100 и поддержке региона университет стремительно развивается и показывает впечатляющую динамику роста.