Тюменские ученые получили международную награду

Теплофизики Александр Федорец и Леонид Домбровский удостоены медали Уильяма Бегелла за исследование образования кластера из микронного размера капель воды, который левитирует над локально нагретой водной поверхностью, сообщили в управлении стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Награждение состоялось на 16-й Международной конференции по теплообмену (International Heat Transfer Conference), которая проходила в Пекине. Это наиболее значимый международный форум в области теплообмена, который проводится каждые четыре года. На конференции прозвучало более тысячи научных докладов. Международный комитет, состоящий из ученых с мировым именем, провел тайное голосование, по результатам которого доклад тюменских ученых был признан лучшим.

Ученые занимались многолетним исследованием открытого Александром Федорцом в 2004 году нового физического явления – образования кластера из микронного размера капель воды, который левитирует над локально нагретой водной поверхностью. Управление кластером открывает новые возможности для разработки биологических и биомедицинских приложений, а также исследований в области климатологии.

Авторы продолжают исследования в ТюмГУ по проекту госзадания Министерства науки и высшего образования РФ. В последние два года в этой работе участвуют ведущие ученые из Университета Ариэля (Израиль) и Университета Висконсина в Милуоки (США), пишет "Вслух.ру".