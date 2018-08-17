ТюмГУ впервые провел исследовательскую школу "Иллюминации"

Более пятидесяти философов, политологов, антропологов, историков, социологов, математиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, Катовице, Бостона и Лос-Анджелеса приняли участие в работе исследовательской школы "Иллюминации", которую впервые провел Тюменский государственный университет.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в течение недели шла работа в рамках трех треков: "Темные онтологии: загадки в темноте", "Неорационализм и новые математические модели" и "Труд, политика и время в современном капитализме". Те, кто до Тюмени не добрался, выступили с помощью видеоконференцсвязи.

"Получилась довольно интересная форма общения, когда один докладчик находится здесь, другой — в другой стране, но мы взаимодействуем в "Лукашино", находясь в центре интеллектуальной жизни Европы и мира", — отметил Игорь Чубаров, директор института социально-гуманитарных наук ТюмГУ.

Для участников свои лекции уже прочитали исследователи факультета эстетики и политики Калифорнийского института искусств Эндрю Кальп и Адам Берг, декан факультета социальных наук МВШСЭН Виктор Вахштайн и другие.

"Я занимаюсь философской логикой и философией науки. На лекциях я расскажу про доказательства, как в математическом понимании, так и в общем. Мне кажется, сейчас это очень важная тема, которая связывает философию с компьютерными технологиями. Отрасль развивается весьма быстро, используется в разных сферах нашей жизни, но главная особенность в том, что современные системы не дают возможности пользователю проверять информацию. Да, они передают ее, и мы можем им лишь верить или не верить, а вот проверить не в состоянии", — рассказал Андрей Родин, сотрудник Института философии РАН.