Студенты ТюмГУ участвовали в корпоративном чемпионате Росатома

Представители лаборатории сетевого и системного администрирования Тюменского госуниверситета Диана Касабова и Владислав Тетюшкин выступили в качестве экспертов на III отраслевом чемпионате профессионального мастерства "AtomSkills-2018", итоги которого подвели в Екатеринбурге 3 августа.

Кроме того, гостем чемпионата стал слушатель лаборатории сетевого и системного администрирования и победитель II вузовского чемпионата ТюмГУ Александр Сураев. Для него этот турнир также стал хорошей тренировкой в рамках подготовки к финалу II Межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет в ноябре в Москве.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, Диана и Владислав сейчас активно работают в команде, чтобы в сентябре в Будапеште достойно представить Россию на европейском чемпионате Euroskills-2018 по компетенции ICT Specialists.