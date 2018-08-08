Студенты ТюмГУ участвовали в корпоративном чемпионате Росатома

Представители лаборатории сетевого и системного администрирования Тюменского госуниверситета Диана Касабова и Владислав Тетюшкин выступили в качестве экспертов на III отраслевом чемпионате профессионального мастерства "AtomSkills-2018", итоги которого подвели в Екатеринбурге 3 августа.
Кроме того, гостем чемпионата стал слушатель лаборатории сетевого и системного администрирования и победитель II вузовского чемпионата ТюмГУ Александр Сураев. Для него этот турнир также стал хорошей тренировкой в рамках подготовки к финалу II Межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет в ноябре в Москве.
Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, Диана и Владислав сейчас активно работают в команде, чтобы в сентябре в Будапеште достойно представить Россию на европейском чемпионате Euroskills-2018 по компетенции ICT Specialists.
"Опыт экспертной оценки дает некоторое преимущество над соперником в ходе состязаний в статусе участника. С одной стороны, есть возможность увидеть большое количество глупых ошибок, которые совершают участники, чтобы не повторять их в своей работе. С другой – при выполнении задания начинаешь думать так же, как думают эксперты, которые будут проверять твою работу. Это качественно повышает уровень собранности и самопроверки", – отметил международный эксперт по компетенции "IT Network Systems Administration" и "ICT Specialists", заведующий лабораторией сетевого и системного администрирования ТюмГУ Александр Горбачев.
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