Тюменские квадроциклисты подарят микроавтобус центру детей-инвалидов и сирот

Тюменские квадроциклисты и просто неравнодушные люди в короткий срок собрали деньги на покупку нового микроавтобуса для центра детей-инвалидов и сирот.

31 июля в 17:00 на территории АЦ Базис-Моторс, по адресу ул. 11-й км. Окружной дороги, стр. 6 (мкрн.Плеханово), состоится торжественное вручение микроавтобуса "Соболь" центру детей-инвалидов и сирот "Творчество", деньги на который собрали тюменские квадроциклисты.

"После выхода сюжета на местном телеканале, захотелось оказать посильную помощь детям, написали в группу, где мы общаемся с местными квадроциклистами, что есть такая ситуация, давайте поможем, кто сколько сможет. Идею активно подхватили, народ начал скидывать деньги и за короткий период времени мы собрали более 800 000 рублей. Очень здорово, что у нас есть такое квадросообщество, я бы даже сказал квадробратство! Спасибо всем большое!", -комментирует член клуба квадроциклистов Bazis72 Чистов Юрий.