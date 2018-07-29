Продолжается прием работ на конкурс социальной рекламы проекта "Шанс"

Участники конкурса социальной рекламы проекта "Шанс" презентуют свои идеи на питчинге, который состоится в начале августа. До 30 августа желающие принять участие еще могут подать заявки.



Сценарии социальных продуктов необходимо прислать на электронную почту руководителя проекта Любови Бровко: l.brovko72@mail.ru. Концепцию и подробное описание можно найти по ссылке: https://goo.gl/Za5ucY, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По итогу конкурса организаторы воплотят в жизнь 6 идей: 4 видеоролика и 2 фотоистории. Авторы лучших сценариев видеороликов получат денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, а фотопроектов — 2500 рублей. Идеи для видео или фотоисторий принимаются по 6 направлениям: профилактика шоплифтинга, суицидальных и протестных настроений, алкогольной, табачной и наркотической зависимостей.

