Продолжается прием работ на конкурс социальной рекламы проекта "Шанс"

16:32 28 июля 2018
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files2.geometria.ru
| Фото: files2.geometria.ru

Участники конкурса социальной рекламы проекта "Шанс" презентуют свои идеи на питчинге, который состоится в начале августа. До 30 августа желающие принять участие еще могут подать заявки.

Сценарии социальных продуктов необходимо прислать на электронную почту руководителя проекта Любови Бровко: l.brovko72@mail.ru. Концепцию и подробное описание можно найти по ссылке: https://goo.gl/Za5ucY, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По итогу конкурса организаторы воплотят в жизнь 6 идей: 4 видеоролика и 2 фотоистории. Авторы лучших сценариев видеороликов получат денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, а фотопроектов — 2500 рублей. Идеи для видео или фотоисторий принимаются по 6 направлениям: профилактика шоплифтинга, суицидальных и протестных настроений, алкогольной, табачной и наркотической зависимостей.

Теги: социальные проекты
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