Тюмень за день: 13 июля

Фото: События Тюмени

Завтра в центре Тюмени изменится схема движения автобусов

В Тюмени 14 июля с 10 до 15 часов будет ограничено движение по улицам Республики и Ленина от улицы Орджоникидзе до улицы Свободы в связи с проведением легкоатлетического полумарафона. Уже с 7 часов сотрудники ГИБДД будут следить за тем, чтобы на автодороге не оставляли припаркованных машин.

В Тюмени день открытых дверей пройдет в службе судебных приставов

День открытых дверей состоится в УФССП России по Тюменской области 26 июля. В этот день прием граждан будут осуществляться с 12 до 20 часов главным судебным приставом Кабдулой Хайдаровым, его заместителями, начальниками отделов аппарата управления, в городских и районных отделах — начальниками структурных подразделений и их заместителями.

В Тюмени может появиться Российско-китайский бизнес-парк

Создать в Тюменской области Российско-китайский бизнес-парк предложили представители делегации Китая на Российско-китайской деловой сессии, которая прошла накануне в Тюмени. Бизнес-парк мог бы объединять под одной крышей торгово-выставочную, культурно-образовательную и развлекательные площадки.

Жителей юга Тюменской области предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях

По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 13 июля, во второй половине дня и завтра, 14 июля, в первой половине ночи по восточным районам Тюменской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15–20 м/с.

Китайская делегация проявила интерес к тюменской охоте и медицинскому туризму

Официальная делегация Китайской Народной Республики побывала на объектах туристской инфраструктуры Тюмени. Гости оценили возможности для активного отдыха и рекреационные ресурсы областной столицы, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.