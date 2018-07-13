Тюмень за день: 13 июля

Завтра в центре Тюмени изменится схема движения автобусов
В Тюмени 14 июля с 10 до 15 часов будет ограничено движение по улицам Республики и Ленина от улицы Орджоникидзе до улицы Свободы в связи с проведением легкоатлетического полумарафона. Уже с 7 часов сотрудники ГИБДД будут следить за тем, чтобы на автодороге не оставляли припаркованных машин.
В Тюмени день открытых дверей пройдет в службе судебных приставов
День открытых дверей состоится в УФССП России по Тюменской области 26 июля. В этот день прием граждан будут осуществляться с 12 до 20 часов главным судебным приставом Кабдулой Хайдаровым, его заместителями, начальниками отделов аппарата управления, в городских и районных отделах — начальниками структурных подразделений и их заместителями.
В Тюмени может появиться Российско-китайский бизнес-парк
Создать в Тюменской области Российско-китайский бизнес-парк предложили представители делегации Китая на Российско-китайской деловой сессии, которая прошла накануне в Тюмени. Бизнес-парк мог бы объединять под одной крышей торгово-выставочную, культурно-образовательную и развлекательные площадки.
Жителей юга Тюменской области предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях
По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 13 июля, во второй половине дня и завтра, 14 июля, в первой половине ночи по восточным районам Тюменской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15–20 м/с.
Китайская делегация проявила интерес к тюменской охоте и медицинскому туризму
Официальная делегация Китайской Народной Республики побывала на объектах туристской инфраструктуры Тюмени. Гости оценили возможности для активного отдыха и рекреационные ресурсы областной столицы, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.
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