Жителей юга Тюменской области предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях

По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 13 июля, во второй половине дня и завтра, 14 июля, в первой половине ночи по восточным районам Тюменской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15–20 м/с.

ГУ МЧС по Тюменской области дает следующие рекомендации:

— быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних детей одних на улицу;

— во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

— держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

— не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП;

— в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре бытовые и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных;

— при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.