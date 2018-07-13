Китайская делегация проявила интерес к тюменской охоте и медицинскому туризму

Официальная делегация Китайской Народной Республики побывала на объектах туристской инфраструктуры Тюмени. Гости оценили возможности для активного отдыха и рекреационные ресурсы областной столицы, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Напомним, представители Китая прибыли в Тюмень для участия в российско-китайской деловой сессии, которая прошла на площадке Тюменского технопарка 11–12 июля. Кроме того, делегация встретилась с директором областного департамента потребительского рынка и туризма Андреем Пантелеевым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере туризма.

В составе делегации Тюмень посетили президент Пекинского инвестиционного фонда "Юаньшицзиньфу" Ао Чжангли, руководитель Центра Российско-Китайского сотрудничества (Тюмень), президент Пекинской экспортно-импортной компании "ДИЦЗЕ", глава представительства правительства г. Дацин КНР в Тюменской области и городе Тюмени Чжао Ин и другие.

Особый интерес китайцы проявили к тюменской охоте, медицинскому и оздоровительному туризму. В связи с этим для иностранных гостей организовали посещение нескольких объектов. Делегация побывала в стрелковом клубе "Стальной азарт", где желающие смогли потренироваться в стрельбе, затем посетили санаторий "Сибирь" — крупнейшую здравницу Западной Сибири.

Разнообразие оздоровительных процедур, в том числе с использованием лечебной сапропелевой грязи, уровень комфорта и сервиса впечатлили китайских представителей. Завершающей точкой ознакомительной поездки стали знаменитые тюменские источники "Верхний бор".

"Мы видим точки роста и взаимодействия в сфере туристических услуг. Будем продолжать переговоры с китайскими партнерами и определимся, в каком направлении нам двигаться", — отметил руководитель департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

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