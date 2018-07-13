В Тюмени может появиться Российско-китайский бизнес-парк

Создать в Тюменской области Российско-китайский бизнес-парк предложили представители делегации Китая на Российско-китайской деловой сессии, которая прошла накануне в Тюмени. Бизнес-парк мог бы объединять под одной крышей торгово-выставочную, культурно-образовательную и развлекательные площадки.

"Подобный парк существует в Санкт-Петербурге, и он стал необходимым центром поддержки государственных программ. В его стенах организуются встречи для решения всех необходимых вопросов совместного взаимодействия. Сегодняшняя деловая сессия в Тюмени — это важный шаг к установлению более тесного партнерства между Тюменской областью и КНР. И речь идет не только об экономике и инвестициях, но и культурных, образовательных проектах. Например, в наш бизнес-парк в Питере привлекаются студенты двух государств, которые также общаются между собой. Площадка востребована и у туристов. Подсчитано, что за время существования бизнес-парка его посетило более 150 тысяч туристов из Китая", — отметил генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган.

Он добавил, что бизнес-парк привлекает и своими масштабами: самые большие рестораны в России и туристические магазины находятся в нем. "Нам бы хотелось в этом направлении поработать с тюменцами, потому что и столица региона и ее жители нам очень симпатичны", — приводят его слова в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Обсудить планы и договориться предпринимателям региона и китайской стороне поможет организованная в Тюмени биржа контактов.

Российско-китайская деловая сессия в Тюмени стала региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, который в этом году проводился в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. От Китайской Народной Республики в Тюмень прибыла делегация, включающая представителей посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более тридцати китайских компаний различных отраслей промышленности.