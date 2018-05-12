Школьник из Заводоуковска прошел в полуфинал конкурса "Живая классика"

Легендарный детский лагерь "Артек" собрал 255 победителей региональных туров детского литературного конкурса "Живая классика". Учащийся 9 класса школы № 4 Заводоуковска Пётр Палатов прошел в полуфинал, сообщили в пресс-службе губернатора.

В "Артеке" ребята встречаются с известными актерами, писателями и режиссерами, выступали на Дне Победы в Севастополе, участвуют в занятиях по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Тюменский участник выбрал произведение Натальи Евдокимовой "Лето пахнет солью".

"Я очень много читаю, знакомые посоветовали этот рассказ, – рассказывает Пётр Палатов. – Конечно, во время отборочного тура волновался, волнение – это естественно для любого актёра".

С 7 по 13 мая проходят отборочные туры, а 15 мая на главной площадке "Артека" "Арене" состоится его финал, в котором примут участие 18 самых талантливых ребят.

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