Уватским подросткам помогут трудоустроиться

Подростки Уватского района смогут напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, готовыми принять их в трудовой коллектив на время летних каникул. Ярмарка вакансий пройдет 21 мая, сообщает Центр занятости района.

Принять участие в ярмарке могут работодатели района, планирующие создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан, подростки в возрасте от 14 до 18 лет, желающие трудоустроиться на время летних каникул, а также их родители.

Специалисты Центра занятости населения Уватского района представят молодежи комплекс услуг на трех информационных площадках: "Профориентация" – тренинги и тестирование с целью определения профессиональных наклонностей и выбора сферы деятельности, "Госуслуги" – консультационный пункт по регистрации на ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), "Трудовое законодательство" – информирование по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении подростков, пишет "Тюменская линия".