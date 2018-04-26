На открытии Музея семьи Николая II в Тобольске побывали родственники последнего императора

В Тобольске сегодня, 26 апреля, состоялось торжественное открытие Музея семьи императора Николая I. Первыми на экскурсии побывали родственники последнего императора в сопровождении губернатора Тюменской области.

Открытие музея - значимое событие не только для региона, но и для всей России, отметил Владимир Якушев, сообщает "АиФ. Тюмень".

Значимость музея подчеркнул и митрополит Тобольский и Тюменский. "Хочется верить и надеяться, что это поможет людям еще больше любить свое отечество. Отрадно, что именно в Тобольске, в историческом месте, открывается музей. Это свидетельствует о том, что сибиряки хранят свою историческую память", - подчеркнул владыка Димитрий.

Глава фонда ЕСПО Анна Громова отметила, что для елизаветинского общества - большая честь содействовать открытию музея. Она напомнила о сохранении нравственных ориентиров и ценности истории. "Все мы должны ответственно относиться к отечеству, родине, семье и своей вере. Хочется, чтобы люди всех традиционных конфессий могли прийти сюда и оценить пример царственных страстотерпцев", - резюмировала Анна Громова.

Отметим, сегодня же в Тобольске прошел крестный ход. Ровно сто лет назад, 26 апреля 1918 года, семья Романовых отправилась из Тобольска в Екатеринбург.

Фото Сергея Русанова

