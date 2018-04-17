"Афиша Тюмень" дарит билеты на "Мирандолину" и фестиваль итальянского кино

Весенний марафон розыгрышей продолжается в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте". В настоящее время подписчики могут выиграть билеты на спектакль "Мирандолина" и итальянский кинофестиваль "RIFF".

"Мирандолина" – классическая итальянская комедия в постановке Тюменского драматического театра. Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой – прекрасная Мирандолина – сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный кавалер.

Спектакль способен подарить праздник, который останется в душе на долгое время. А главное - после просмотра каждый зритель поймет, что "всё, что нам нужно – это любовь!".

Итальянский кинофестиваль "RIFF" проходит в кинотеатре "Премьер" с 14 до 22 апреля. В сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" уже разыгрывались билеты на прошедшие в рамках фестиваля фильмы, а сейчас у подписчиков есть возможность выиграть билеты на предстоящие показы фильмов "7 Минут" и "Из Неаполя с любовью". Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться на сайте кинотеатра premiercinema.ru.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети “ВКонтакте” есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представлен во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в центре культурной жизни региона:

ВКонтакте https://vk.com/afisha_kto

Facebook https://www.facebook.com/groups/afisha.kto

Instagram https://www.instagram.com/afisha_kto/

Одноклассники https://ok.ru/afishakto

Telegram https://t.me/afisha_kto

Яндекс-Дзен https://zen.yandex.ru/media/ktokuda