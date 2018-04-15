Молодая тюменка отправится на Парад Победы в Санкт-Петербург

Элина Сабируллина из села Муллаши Тюменского района, внучатая племянница участника Великой Отечественной войны Хабибуллы Якина, стала одним из трех Послов Победы в Тюменской области. В мае она отправится на Парад Победы в Санкт-Петербурге.

Всего 200 лучших добровольцев со всей России стали победителями Всероссийского конкурса "Послы Победы" в 2018 году. Среди них трое тюменцев, в том числе специалист молодежного центра "Поколение" Элина Сабируллина. Главный пример для нее - двоюродный брат прадедушки Хабибулла Хайруллович Якин, полный кавалер ордена Славы, защитник блокадного Ленинграда. Его подвиги вошли в историю как образец стойкости и храбрости.

Сама Элина является куратором муниципального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", организует и координирует работу волонтерских отрядов в шести муниципальных образованиях Тюменского района. Член Общественной молодежной палаты III созыва при районной думе, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Волонтеры Победы гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее. И я - часть этой большой команды. Я чту прошлое моей страны, прошлое моей малой родины, с. Муллаши, прошлое моей семьи. Я с гордостью могу сказать, что я потомок, пусть даже и в пятом колене, Якина Хабибуллы Хайрулловича. Хочу ли я стать Послом Победы? Безусловно, да! Ведь это для меня не только возможность стать частью великого праздника, получить новый опыт, знания, эмоции и впечатления, но и возможность побывать в городе, за будущее которого в свое время сражался мой прадед", - отмечает Элина Сабируллина.

Отметим, Послы Победы станут соорганизаторами проведения Дня Победы в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с экспертами, организаторами и опытными добровольцами они пройдут ряд тренингов, предварительный инструктаж и репетицию на месте проведения парада. На месте волонтеры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны.