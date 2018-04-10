Наблюдательный совет одобрил деятельность ТюмГУ за 2017 год

Анализ результатов деятельности Тюменского госуниверситета в 2017 году рассмотрели на заседании наблюдательного совета вуза во главе с губернатором области Владимиром Якушевым.

В своем докладе ректор ТюмГУ Валерий Фальков отметил, что основным показателем правильной работы вуза в деле повышения его конкурентоспособности можно считать переход университета из третьей когорты вузов-участников Проекта 5-100 во вторую. Этот яркий прорыв, уверен ректор ТюмГУ, произошел благодаря трем основным замыслам, которые вузу удалось уже полностью или частично реализовать.

Речь идет об открытии Школы перспективных исследований, создании Института экологической и сельскохозяйственной экологии и проекта по трансформации образовательной деятельности (внедрение индивидуальных образовательных траекторий).

"Мы помним, как в 2016 году проект Школы перспективных исследований вызвал неоднозначную оценку Международного совета. Но за год нам удалось продвинуться, и вот перед вами итог: есть здание, набраны лучшие студенты, сформирована команда из преподавателей, имеющих научные степени лучших вузов мира. Смело скажу: у нас здесь самый международный бакалавриат в России, – комментирует Валерий Фальков. – Новый институт – X-BIO – пока только начинает развиваться. Но мы уверены, что и здесь будем двигаться динамично".

Также на заседании совета были рассмотрены промежуточные итоги и перспективы развития еще одного важного проекта ТюмГУ – Политехнической школы.

Напомним, проект стартовал в 2014 году и был поддержан правительством Тюменской области, крупными промышленным предприятиями России, такими, в частности, как "Газпромнефть", "Сибур" и др.

"Политехническая школа сделала серьезный рывок, развивается достаточно активно и сегодня получила положительную оценку всех членов наблюдательного совета, – отметил глава региона Владимир Якушев. – Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Система современного образования требует от нас быть постоянно в тренде. Сегодня ТюмГУ активно сотрудничает с такими компаниями, которые, обладая технологиями и высококвалифицированными кадрами, достаточно быстро развиваются. Наша задача – сделать так, чтобы университет эти компании опережал".

Губернатор подчеркнул: предстоит проделать огромную работу. И сделать это нужно совместными усилиями: и наблюдательного совета, и ректората вуза, и преподавателей.