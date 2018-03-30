Тюменцам предлагают узнать о немецких пасхальных традициях

14:00 30 марта 2018
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Праздник "Пасха светлая, Пасха красная", организованный Региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области, пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 1 апреля.

Детей и взрослых приглашают узнать о традициях празднования немецкой Пасхи, посетить литературно-музыкальную композицию и своими руками создать пасхальные игрушки на творческом мастер-классе.

"Пасха в Германии — светлый праздник для последователей всех конфессий. В этот радостный день принято дарить друг другу подарки и крашеные яйца, а во второй половине дня жители отправляются на концерты", — отмечают организаторы.

Начало в 13.00. Вход свободный.

Теги: немцы , Пасха , праздники
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