Тюменцам предлагают узнать о немецких пасхальных традициях

Праздник "Пасха светлая, Пасха красная", организованный Региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области, пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 1 апреля.

Детей и взрослых приглашают узнать о традициях празднования немецкой Пасхи, посетить литературно-музыкальную композицию и своими руками создать пасхальные игрушки на творческом мастер-классе.

"Пасха в Германии — светлый праздник для последователей всех конфессий. В этот радостный день принято дарить друг другу подарки и крашеные яйца, а во второй половине дня жители отправляются на концерты", — отмечают организаторы.

Начало в 13.00. Вход свободный.