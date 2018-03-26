Тюменских выпускников в сфере IT приглашают на собеседование с работодателями

Мероприятие "Неделя IT: пройди собеседование с лучшими работодателями" пройдет в Тюменском государственном университете с 26 по 30 марта, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Крупнейшие компании IT-индустрии расскажут об особенностях информационных процессов внутри компании, открытых вакансиях и программах стажировок, а также проведут экспресс-собеседования. В рамках мероприятия руководитель Центра научного творчества и робототехники ТюмГУ проведет мастер-класс "Основы программирования", на котором студенты смогут изучить основы программируемой электроники и создать простейшее "умное" устройство.

Также ребята смогут посетить завод АО "ГМС Нефтемаш". В конце недели пройдет серия мастер-классов от ведущих спикеров на актуальные темы в сфере информационных технологий.

В числе компаний, принимающих участие: ГКУ ТО "Центр информационных технологий Тюменской области", ЦИТ "Сибирь", ООО "СИБУР ИТ", ООО "Технологическая компания Шлюмберже", ПАО "Запсибкомбанк", НП "Клуб директоров по ИТ Тюменского региона", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ОАО "СургутНИПИнефть", ООО "Тюменский институт нефти и газа", ООО "БИТ", ООО "Тюмень-Софт", ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ООО "ЗСНС-Компьютерс", ООО "ТюмБИТ-АСУ", АО "Сибнефтемаш", ПАО "СУЭНКО".

Подробнее о мероприятии: https://www.utmn.ru/presse/novosti/trudoustroystvo/509902/