В Тюменской области производителей молока оштрафовали на 3 млн рублей

В 2017 году в Тюменской области управлением Роспотребнадзора было проведено более 400 проверок хозяйствующих субъектов, занятых оборотом молока и молочных продуктов.

По результатам исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, количество проб молока, не соответствующих требованиям регламентов по физико-химическим показателям, сократилось. В 2017 году показатель составил 6%, в 2016 году — 7,5%. По микробиологическим показателям доля несоответствующих проб осталась примерно на том же уровне — 4,7% (в 2016 году — 4,8%).

"Исследовано 166 проб на содержание ГМО, 298 проб на наличие антибиотиков, 162 пробы по радиологическим показателям. Все пробы соответствовали нормативным требованиям", — сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В прошлом году из оборота изъяли 51 партию молока и молочной продукции, не соответствующих требованиям. Виновные лица были оштрафованы в общей сумме на 3 млн рублей.

Сведения о производителях, чья продукция была признана фальсификатом, размещаются на портале "Защита прав потребителей".