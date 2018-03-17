Студенты ТюмГУ примут участие в питерском проекте для незрячих

Санкт-Петербургское издательство "Лань" и Тюменский госуниверситет планируют сотрудничать в проекте по созданию электронной библиотеки для тотально слепых. Студенты вуза помогут разработчикам мобильного приложения с интегрированным синтезатором речи в работе с электронным каталогом, пишет "Тюменская линия".

"Мы пока не знаем точно, что будут делать наши студенты. Сначала я думала, что ребята будут озвучивать аудиокниги, но нет. Жду рекомендаций из Питера. Они сами на нас вышли", - пояснила руководитель центра добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина.

Бесплатное мобильное приложение для читателей ЭБС "Лань" дает доступ к одной из крупнейших коллекций книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе университетских издательств). "Лань" доступна пользователям iOS и Android. Приложение позволит студентам с тотальной слепотой заниматься в электронной базе. По пожеланиям инвалидов по зрению, для ребят в приложении разработали систему навигации, которая помогает сориентироваться в библиотеке.