Юные тюменцы отправятся на Международную олимпиаду по ментальной арифметике

Около 1 200 детей примут участие в Международной олимпиаде по ментальной арифметике среди школ ISMA, которая состоится 24 марта в Алматы (Казахстан). Среди них десять тюменских студентов - чемпионы городских олимпиад и обладатели первых мест в соревнованиях по ментальной арифметике.

Всего в Международной олимпиаде планируется участие представителей центров дополнительного образования международной школы "ISMA" из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси, Узбекистана.

Миссия Международной школы "ISMA" - содействие росту интеллектуального потенциала будущего каждой страны. Международная Олимпиада среди школ ISMA позволит подготовить и отобрать олимпийский резерв школы "ISMA" для участия в Международных соревнованиях по ментальной арифметике, проводимых крупными ассоциациями ментальной арифметики, такими, как PAMA, GAJSMA, WAMAS. Олимпийский резерв будет представлять Международную школу ISMA на мировом уровне 23 июня 2018 года на Олимпиаде по ментальной арифметике в г. Дубай (ОАЭ), организуемой WAMAS (Всемирная ассоциация школ ментальной арифметики).

Программа мероприятия включает торжественное открытие на арене Дворца Спорта им. Балуана Шолака, сам турнир, шоу "Ментальный счет" и шоу талантов, вручение дипломов выпускникам, подведение итогов и награждение.

Отметим, в Тюмени уроки по ментальной арифметике по международной методике ISMA проводит интеллектуальный клуб "Команда будущего". На занятиях ребенка научат производить любые математические действия быстро и точно без калькуляторов, приложений и гаджетов.

Уникальная методика учитывает, как психологические, так и возрастные качества детей. Для учеников старшего возраста знакомство с ментальной арифметикой происходит в соревновательной форме, тогда как для учащихся младшего возраста уроки преподносятся в игровой форме. Занятия ментальной арифметикой способствуют разностороннему развитию ребенка. Главные преимущества программы - развитие памяти и концентрации внимания, творческого и аналитического мышления.