"Академия искусственного интеллекта" пройдет в ТюмГУ

17:11 14 марта 2018
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asia.in.ua
| Фото: asia.in.ua

Учащиеся 7-11 классов побывают в "Академии искусственного интеллекта" Тюменского государственного университета, где узнают об истории и перспективах развития искусственного интеллекта и научатся простым алгоритмам и выполнению несложных задач по анализу данных.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, урок состоится 17 марта по адресу: ул. 8 Марта, 2/1. Сегодня последний день приема заявок на почту utmn@mail.ru.


Цель открытого урока – увеличить количество российских школьников, увлеченных технологиями машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развивающих свои компетенции в программировании и математике.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте ТюмГУ

Теги: ТюмГУ
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