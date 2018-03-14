"Академия искусственного интеллекта" пройдет в ТюмГУ

Учащиеся 7-11 классов побывают в "Академии искусственного интеллекта" Тюменского государственного университета, где узнают об истории и перспективах развития искусственного интеллекта и научатся простым алгоритмам и выполнению несложных задач по анализу данных.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, урок состоится 17 марта по адресу: ул. 8 Марта, 2/1. Сегодня последний день приема заявок на почту utmn@mail.ru.



Цель открытого урока – увеличить количество российских школьников, увлеченных технологиями машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развивающих свои компетенции в программировании и математике.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте ТюмГУ.