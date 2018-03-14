ТюмГУ приглашает в бесплатную летнюю школу

Стартовал прием заявок на участие в летней школе "Беспредельное будущее и границы человеческого", которую проведет Школа перспективных исследований ТюмГУ 8–16 июня, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Занятия пройдут бесплатно, принять участие в них смогут учащиеся средних школ, заканчивающие в 2018 году девятый или десятый классы. Для участия необходим уровень не ниже Intermediate, так как большинство мероприятий будет проходить на английском. Подробнее с правилами регистрации можно ознакомиться на сайте ТюмГУ.

Слушатели узнают, как реализовать возможности, которых не видят, как быть реалистичными и в то же время креативными, что станет с нашей способностью к действию в беспредельном будущем.

В рамках проекта будут работать профессора из разных стран, получившие образование в лучших университетах мира, большинство из них преподают в Школе перспективных исследований. Участники летней школы смогут получить опыт высококлассного международного высшего образования и повысить свой уровень английского языка.