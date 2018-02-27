Каждый второй пользователь облачных продуктов "Дом.ru Бизнес" выбирает ОАТС 3.0

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" по итогам 2017 года зафиксировал двукратный рост количества подключений услуги "Облачная телефония" (ОАТС 3.0) среди корпоративных клиентов. По собственным оценкам компании оператор входит в ТОП-10 ведущих поставщиков услуг облачной телефонии в России.

Доля облачной АТС "Дом.ru Бизнес" от общего числа подключений по всем продуктам корпоративной телефонии превысила 60%. Каждый второй пользователь облачных продуктов "Дом.ru Бизнес" выбирает ОАТС 3.0. На сегодняшний день облачную телефонию "Дом.ru Бизнес" используют компании в 36 городах России. Наиболее высокий уровень спроса на услугу наблюдается в городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск.

Новая версия облачной АТС "Дом.ru Бизнес" с десятками ключевых преимуществ для роста продаж стала доступна клиентам оператора летом 2017 года. Уже более 2500 клиентов по достоинству оценили единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам, подробную статистику принятых и пропущенных вызовов, записи разговоров и многое другое.

Расписание для обработки и распределения звонков можно создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи. Дополнительно доступен пакет "Эффективные продажи" (обратный звонок из очереди, SMS – извинение, SMS-визитка, уведомление о пропущенных вызовах).

Для автоматизации продаж телефония интегрируется с популярными CRM-системами: amoCRM, Битрикс24, Retail CRM, Roistat и ПраймГейт, 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ), YCLIENTS, а также сервисом "Простые звонки". Благодаря этому пользователи получили возможность совершить, отклонить или послушать звонок прямо из CRM, видеть информацию о контрагентах при входящих звонках, проследить всю историю коммуникаций с клиентом.

ОАТС – современный облачный сервис, который пользуется популярностью у представителей как среднего и малого бизнеса, так и у государственных учреждений, медицинских и транспортных организаций, предприятий торговли и сферы услуг, компаний с большим количеством удаленных сотрудников.

"ОАТС "Дом.ru Бизнес" - это оптимальная услуга для ведения бизнеса в настоящее время. Сравнительно за небольшую стоимость мы получаем развернутую и полноценную услугу, которая находится на обслуживании оператора, и в случае появления сложностей мы всегда можем к нему обратиться, получить консультацию от компетентного специалиста. Простой интерфейс, много хороших и востребованных функций", – комментирует директор УК "Тюменьремжилсервис" Елена Калашникова.

Программное решение ОАТС 3.0 расположено в "облаке" на серверах "Дом.ru Бизнес" и не требует капитальных вложений в офисные АТС, затрат на техническую поддержку оборудования. Применяемые технологии защиты данных и резервирования оборудования гарантируют бесперебойность работы, надежность сервиса и приоритет голосового трафика.

"Дом.ru Бизнес" продолжит расширять функциональные возможности облачной телефонии. В ближайшем будущем всем потенциальным клиентам будет доступен бесплатный демо-период, который позволит в течение 7 дней пользоваться всем (в том числе, и дополнительным) функционалом ОАТС без дополнительной платы.