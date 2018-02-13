В Тюмени мужчину, едва не задушившего сожительницу, остановили соседи

Накануне в один из отделов полиции областного центра поступил звонок от 40-летней женщины, которая сообщила, что сожитель угрожает ей убийством.

Прибывшие в квартиру на улице Моторостроителей полицейские установили подробности инцидента. Когда женщина пришла домой, ее 40-летний сожитель распивал спиртное. Он стал угрожать женщине убийством, повалив ее на пол и пытаясь душить. Женщина начала задыхаться. На шум отреагировали соседи, которые помешали нетрезвому мужчине. Опасаясь за свою жизнь, женщина позвонила в полицию.

Как сообщили в тюменской полиции, по этому факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Если вы стали жертвой бытового насилия, то незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 02 либо по телефону дежурной части УМВД России по г. Тюмени: 8(3452) 291-600.