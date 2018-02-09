Тюменские дошкольники выступят на конкурсе ко Дню защитника Отечества

Конкурсная программа "А ну-ка, мальчики!" состоится 23 февраля в 13:00 на базе Дома культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Вход на мероприятие составит 100 рублей.

Участники представят зрителям творческие номера в национальных русских костюмах — песни, хореографические композиции и стихотворения. Кроме того, зрителей будет ждать театральная зарисовка "Я – будущий защитник Родины".

В конкурсе примут участие дети дошкольного возраста. "Данное мероприятие позволит выявить творческий потенциал и развить чувство патриотизма у подрастающего поколения", — отмечают организаторы.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.