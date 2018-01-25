К сети DOM.RU Wi-Fi подключились 72 миллионов раз за год

В 2017 году в сети общедоступного Wi-Fi телеком-оператора "Дом.ru" зарегистрировано 72 млн подключений. За год 16 млн уникальных пользователей потребили почти 6,5 тысяч терабайт трафика (или 1,4 млн фильмов в HD).

Чаще всего сетью DOM.RU Wi-Fi пользовались жители Санкт-Петербурга (более 18 млн подключений), Нижнего Новгорода, Перми (оба более 7 млн), Екатеринбурга, Набережных Челнов, Казани и Саратова (более 2 млн). В Тюмени зафиксировано более 500 тысяч подключений.

Каждое четвертое подключение приходилось на кафе, бары и рестораны, каждое десятое – на образовательные учреждения, салоны красоты и развлекательные центры. Более 90% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 6% – с планшетов, 3% - с ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple (67%), за ним следуют Samsung (8%), Nokia (4%), Xiaomi и Lenovo (по 1,5%). Лидером рейтинга операционных систем стала iOS (65%), на 2-м месте - Android (28%), на 3-м - Windows (10%).

Скорость доступа к сети DOM.RU Wi-Fi при гостевом входе – от 3 Мбит/c, а авторизованные интернет-пользователи "Дом.ru" выходят в Сеть на максимально доступной скорости. Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении "Дом.ru Wi-Fi", доступном для iOS и Android.

Системно увеличивая Wi-Fi покрытие, "Дом.ru" в прошлом году организовал беспроводной доступ в сеть в 2,2 тысячах новых точек. Сеть оператора насчитывает 18 тысяч хот-спотов – это самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города, где находятся Зимний дворец, Петропавловская крепость, Казанский собор. Осенью оператор запустил новый сервис - платный премиум-доступ на более высокой скорости и без рекламы. Он ориентирован на бизнес-аудиторию, зарубежных гостей и тех, кому интернет необходим для дистанционной работы и обмена большими данными.