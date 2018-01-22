Тюменским волонтёрам нужна помощь по сортировке вещей для погорельцев

В Тюмени в рамках помощи погорельцам многоэтажного дома по адресу ул. Олимпийская, 4 удалось собрать одежду, обувь, посуду, средства гигиены. Количество пожертвованных вещей растет, поэтому волонтерам требуется помощь по их сортировке.

Благодаря рассортировке вещей каждый предмет обретет своего хозяина. Куратором данного этапа является Евгений Шавлак, связаться с ним можно по телефону, опубликованному в группе помощи, пишет "Мой портал".

Напомним, 8 января 2018 года около 18 часов в Тюмени загорелся девятиэтажный дом по адресу ул. Олимпийская, 4. Пожарные эвакуировали 160 человек и спасли 24 человека. Общая площадь пожара составила около 1500 кв метров. В этот день многие погорельцы остались без вещей и имущества. Домашняя утварь и одежда остались в копоти и не поддаются восстановлению.

По словам жительницы пострадавшего дома Эльмиры Зинатуллиной, вся её одежда и одежда её детей осталась в сгоревшем доме, а копоть и гарь смыть так и не удалось. "Эта копоть химическая: горело не дерево, а пластик. Его очень сложно отмыть", - поделилась она.

Сразу после трагедии тюменцы самостоятельно организовали группу помощи погорельцам. Собранные вещи доставлялись и продолжают поступать в Региональный социально-реабилитационный центр "Семья".

