В Тюмени планируют проводить музейные понедельники

09:45 19 января 2018
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Как известно, во многих российских музеях первый день недели является выходным днем. В тюменском музейном комплексе имени Ивана Словцова собираются нарушить эту традицию и сделать понедельник музейным.

О планах на ближайшую перспективу журналистам рассказала исполняющая обязанности главного хранителя Тюменского музейно-просветительского объединения Юлия Речкалова: "У нас все музеи отдыхают в понедельник, а фонды работают. Вечером каждый понедельник мы будем принимать экскурсии, проводить лекции на разные темы, и любой посетитель сможет прийти. У нас есть единственное ограничение: мы можем принимать группы не более 15 человек".

По словам фондохранителя, ограничение по количеству посетителей обусловлено предписаниями министерства культуры и размером площадей. 

Программа еще уточняется, но уже известно, что группы будут формироваться заранее, записаться в них можно по телефонному звонку. Первую встречу планируется провести в начале февраля, посвящена она будет общему знакомству с фондами музея и, собственно, презентации данного проекта. 

За новостями музейно-просветительского объединения можно следить на официальном сайте и в соцсетях.

Теги: выставки , лекция , музеи
Татьяна Тихонова

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