В Тюмени планируют проводить музейные понедельники

Как известно, во многих российских музеях первый день недели является выходным днем. В тюменском музейном комплексе имени Ивана Словцова собираются нарушить эту традицию и сделать понедельник музейным.

О планах на ближайшую перспективу журналистам рассказала исполняющая обязанности главного хранителя Тюменского музейно-просветительского объединения Юлия Речкалова: "У нас все музеи отдыхают в понедельник, а фонды работают. Вечером каждый понедельник мы будем принимать экскурсии, проводить лекции на разные темы, и любой посетитель сможет прийти. У нас есть единственное ограничение: мы можем принимать группы не более 15 человек".

По словам фондохранителя, ограничение по количеству посетителей обусловлено предписаниями министерства культуры и размером площадей.

Программа еще уточняется, но уже известно, что группы будут формироваться заранее, записаться в них можно по телефонному звонку. Первую встречу планируется провести в начале февраля, посвящена она будет общему знакомству с фондами музея и, собственно, презентации данного проекта.

За новостями музейно-просветительского объединения можно следить на официальном сайте и в соцсетях.

Татьяна Тихонова