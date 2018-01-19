ТюмГУ организует курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9–11 классов стартуют в Тюменском государственном университете 1 февраля. В настоящее время формируются репетиторские (5–7 человек) и поточные (10–12 человек) группы.

Программа подготовки рассчитана на 4 месяца. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели Тюменского государственного университета, аккредитованные эксперты ЕГЭ.

Слушателей курсов обеспечат современными учебно-методическими пособиями. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

Запись проводится по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 25 каб. 108. Телефоны: (3452) 59-76-36, (3452)54-20-02.