ТюмГУ организует курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

16:40 18 января 2018
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informatio.ru
| Фото: informatio.ru

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9–11 классов стартуют в Тюменском государственном университете 1 февраля. В настоящее время формируются репетиторские (5–7 человек) и поточные (10–12 человек) группы.

Программа подготовки рассчитана на 4 месяца. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели Тюменского государственного университета, аккредитованные эксперты ЕГЭ.

Слушателей курсов обеспечат современными учебно-методическими  пособиями. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

Запись проводится по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 25 каб. 108. Телефоны: (3452) 59-76-36, (3452)54-20-02.

Теги: ЕГЭ , образование , ТюмГУ , экзамены
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