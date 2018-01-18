"Дом.ru Бизнес" предложил корпоративным клиентам Альфа-Банка льготные условия на услуги связи

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" стал партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить на выгодных условиях телеком-услуги.

При выборе пакета из трех услуг доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на 5 рабочих мест и облачную телефонию "Бизнес" с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру – участник Клуба сможет экономить более 20 000 рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту Альфа-Банка необходимо зайти в Личный кабинет Клуба, открыть сертификат "Дом.ru Бизнес" в разделе "Подарки" и следовать инструкциям, указанным в сертификате.

В основе Клуба Клиентов Альфа-Банка лежит идея помочь предпринимателям, работающим в разных сферах экономики, установить взаимовыгодные деловые контакты друг с другом. Партнеры Клуба – компании B2B, лидеры в своей отрасли.

"Дом.ru Бизнес" обеспечит надежный доступ в интернет для бесперебойной работы бизнес-приложений, электронной почты и документооборота, платежных терминалов и онлайн-касс. Антивирус защитит компьютеры, планшеты, смартфоны от вредоносных программ. Современное решение облачной телефонии – ОАТС 3.0 – поможет увеличить продажи и улучшить качество обработки вызовов, принимать несколько звонков одновременно, анализировать статистику по количеству звонков каждого сотрудника, направлению вызовов и их длительности, проводить постоянный мониторинг интенсивности и качества работы сотрудников с клиентами. Решение "Дом.ru Бизнес" позволяет вести бесплатные переговоры внутренних абонентов, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру.

"Мы рады быть партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка и возможности предложить предпринимателям современные инструменты управления, способствуя развитию технологичных подходов к ведению бизнеса, повышению его эффективности. Телеком-решения "Дом.ru Бизнес" максимально учитывают потребности клиента, легко масштабируются и адаптируются под задачи любой компании. Инфраструктура позволяет обеспечить максимальные характеристики всех предоставляемых услуг и предвосхищать потребности клиентов", – комментирует директор по B2B АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес") Елена Венцлавович.

Построенная по уникальной технологии сеть "Дом.ru Бизнес" обладает высокой пропускной способностью и обеспечивает бесперебойность работы всех сервисов на уровне лидеров европейского телеком-рынка – 99,9%. Уникальный Центр мониторинга отслеживает состояние сети в режиме 24/7, проактивно реагируя на возникающие ситуации. Клиент "Дом.ru Бизнес" получает круглосуточную квалифицированную техническую поддержку и оперативные консультации по услугам с помощью специалистов компании и сервисов самообслуживания.