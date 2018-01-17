Искусствовед Кирилл Алексеев расскажет тюменцам о практике перформанса

18 января в Музейном комплексе имени Словцова пройдет лекция главы образовательных программ Музея Москвы Кирилла Алексеева. Тема встречи: "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках".

Искусствовед расскажет о развитии этой формы современного искусства в разных странах — о киноперформансе, зародившемся во времена немецкого экспрессионизма и африканского шаманизма, перформансе как политическом жесте в Японии, русском перформансе второй половины 20-го века, а также о фотографическом, ироническом, латиноамериканском и радикальном перформансе.

Кирилл Алексеев — искусствовед, куратор, кандидат философских наук, глава образовательных программ Музея Москвы, ранее — старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи.

Эта лекция станет предпоследней в рамках образовательной программы спецпроекта 4-й Уральской индустриальной биеннале — выставки "Работа никогда не завершается". Последней в образовательном цикле станет экскурсия по выставке, где куратор, арт-критик, директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина расскажет, "как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности". Она пройдет 21 января.

На обе встречи вход свободный, начало в 18.00.