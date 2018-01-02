Тюменцы могут узнать историю ТюмГУ на экскурсии

Сотрудники Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и музея истории вуза в течение года регулярно проводят экскурсии-квесты и интерактивные занятия для тюменцев, на которых об истории места, где находится библиотека – на перекрестке улиц Республики и Семакова.

На этом месте ранее находился дом купцов Брюхановых. Его первым владельцем был тюменский купец Александр Ильич Брюханов. В традициях семьи было активное участие в жизни города, благотворительность, издательская и просветительская деятельность. Поэтому в стенах усадьбы в разное время располагались магазин, типография и издательство газеты, а также первые тюменские кинотеатры, стоявшие у истоков тюменского синематографа.

С 1922 по 1954 годы в здании располагались органы госбезопасности Тюмени – ОГПУ, НКВД, КГБ, МГБ, а в 1937-1938 годах оно стало местом гибели многих безвинно расстрелянных жителей тюменского края. С 1954 года в здании разместилось общежитие Тюменского пединститута, а затем и университета.

Став настоящим брендом библиотеки, тема истории дома позволила многократно увеличить социально-культурный потенциал Информационно-библиотечного центра ТюмГУ, превратив его в один из значимых культурных и научно-просветительских центров Тюмени, пишет "Вслyх.рy".