Юные тюменские бизнесмены получили сертификат от Тимати

Команда Московской средней школы Тюменского района "Фейерверк праздника YUNOS" стала победителем первого масштабного образовательного проекта по предпринимательству для школьников "Это бизнес, детки!" и получила сертификат на экскурсию в известную компанию Black Star, одним из совладельцев которой является Тимати.

До этого во время реализации проекта команда Московской школы "YUNOS" получила реальный предпринимательский опыт, открыв собственную компанию. Участники, как самые настоящие бизнесмены, заполнили все полагающиеся документы для постановки на учет в федеральной налоговой службе, получили свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Познакомились с ведением бизнеса в разных тюменских компаниях.

Команда Московской школы и сама проводила мастер-классы для детей из поселка по созданию украшений и подарков своими руками, помогая им раскрыть свои творческие идеи.

Проект "Это бизнес, детки!" реализуется на территории Тюменского района третий год подряд. В прошлом году команда Московской школы получила командное первенство, лидирующее место в категории личного рейтинга занял Никита Новиков, он стал капитаном команды "Фейерверк праздника YUNOS" в третьем сезоне проекта. Никита Новиков является капитаном команды в третий раз.

Всего в третьем сезоне проекта приняли участие 15 команд по 13 человек в каждой. Попробовали себя в роли юных бизнесменов школьники 8-11 классов г. Тюмени и Тюменского района. Помимо Московской школы, боролась за первенство и Винзилинская средняя школа им. Г.С. Ковальчука, пишет "Мегатюмень".