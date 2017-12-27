Тюменцев ждут на театрализованном концерте с цирком и ростовыми куклами

Театрализованный концерт "Когда уходит старый год" состоится в доме культуры "Орфей" 29 декабря в 18:30. Вход на мероприятие составит 100 рублей.

В концерте примут участие творческие коллективы: цирк-студия "Икар", ансамбль "Атриум", вокальная студия "Орфей", секция художественной гимнастики. Ребята представят зрителям свои лучшие номера.

Также гостей театрализованного представления будут ждать ростовые куклы и художественные постановки, которые никого не оставят равнодушным и создадут праздничное новогоднее настроение.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.