ДК "Нефтяник" приглашает на предновогодние мероприятия

Тюменский дворец культуры "Нефтяник" подготовил для зрителей несколько ярких проектов с новогодней программой для разных возрастов.

Зимний квартет ДК "Нефтяник" найдет отклик в сердцах разновозрастной аудитории: четыре даты - 19, 26, 28, 29 декабря - раскрасят досуг жителей Тюмени выступлениями коллективов разных жанров и разной направленности.

19 декабря в 19:00 - концерт "Зимний разгуляй". Новый год в стиле русских вечёрок и атмосфера русского народного гулянья. перед зрителями выступят фольклорный ансамбль "Росстань", студенческий ансамбль "ЯромилЪ", мужской ансамбль Тюменского Государственного института культуры "ВерескЪ" и фольклорный ансамбль "РадовестЪ".

26 декабря в 19:00 – "Огни большого города". Эстрадная шоу-программа неподражаемой вокал-группы "Sunrise". В программе - популярная классика: Клод Дебюсси, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Иоган Брамс, золотые хиты российской эстрады "Мелодия любви", "Мой белый город", "Никогда ни о чём не жалейте", "Три года ты мне снилась" и другие. Событие программы - авторские песни наших современников.

28 декабря в 19:00 – "Все будет джаз!" Новогодний вечер с джаз-оркестром "Золотая труба". Дворец культуры "Нефтяник" представляет магию живого звука и удивительную сказочную атмосферу в концертной программе "Всё будет Джаз". Весь вечер для вас на сцене Джаз-оркестр "Золотая труба"!

29 декабря в 15:00 – "На крыльях синей птицы". Предновогодняя концертная программа соберёт в большом концертном зале Дворца культуры исполнителей вокального и оригинального (циркового) жанров, ораторского искусства - участников отборочного тура 3-го сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" в Москве.