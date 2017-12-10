На форуме "Жизнь без преград" в Тюмени обсудили вопросы инклюзивного образования

Девятый международный форум "Жизнь без преград", посвященный проблемам обучения детей с ограниченными возможностями, прошел в Тюмени с 4 по 9 декабря. Площадки мероприятия посетили более 800 человек.

В рамках форума проходили встречи родителей с педагогами и специалистами в работе с детьми с ОВЗ. Была запущена "горячая линия" с сотрудниками психолого-медико-педагогической комиссии. Одним из главных событий стало региональное родительское онлайн-собрание, посвященное проблемам социализации и доступности образования для детей, имеющих особые образовательные потребности, пишет "Тюменская область сегодня".



Кроме того, на форуме объявили победителей всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная практика". Ими стали тюменские школы №69 и №70, а также детский сад №133, как лучшие инклюзивные учреждения региона. Во всероссийском этапе конкурса победу одержала школа №70.