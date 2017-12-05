Ректор ТюмГУ вошел в состав межвузовского координационного совета WorldSkills Russia

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков вошел в состав Межвузовского координационного совета при Союзе "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Полномочия и деятельность совета заключаются в контроле и выработке механизмов соответствия Межвузовского чемпионата стандартам WorldSkills и ключевым ценностям международной организации WorldSkills International.

"Совет утверждает перечень компетенций по стандартам WorldSkills в рамках Национального межвузовского чемпионата, кандидатуры главных экспертов по компетенциям в финальных состязаниях, взаимодействует с внешними партнерами, а также принимает решения по иным вопросам, относящимся к организации и проведению Межвузовского чемпионата", – прокомментировал Валерий Фальков.

Напомним, целью проведения национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" является повышение престижа инженерных, высокотехнологичных и сервисных специальностей и формирование компетенций XXI века. В 2017 году студенты Тюменского госуниверситета в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" Worldskills Russia завоевали золотую, серебряные и бронзовую медали.

В эти дни – с 4 по 8 декабря – в Тюмени проходит открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia – 2018, где участники будут соревноваться в 34 компетенциях.