"Дом.ru" подарит за рисунок мамы полгода интернета

Телеком-оператор "Дом.ru" в Тюмени приглашает к участию в конкурсе детского рисунка "Нарисуй маму", главный приз в котором – полгода бесплатного интернета. Конкурс посвящен дню матери, который отмечается 26 ноября.

Стать участником конкурса может любой клиент "Дом.ru" и тот, кто подаст заявку на подключение к услугам оператора до 26 ноября. Рисунок на заданную тему можно принести в любой центр продаж оператора (адреса - https://tmn.domru.ru/service/contact), указав свои контактные данные.

Все участники конкурса получат подарок от оператора и смогут в течение месяца бесплатно смотреть детский пакет каналов, а победителя определит жюри. Итоги подведут и опубликуют 28 ноября в группе "Домашние новости" в "ВКонтакте".

Пользователи "Дом.ru TV" могут смотреть 213 цифровых телеканалов, в том числе 17 каналов для детей и подростков.