ТюмГУ сотрудничает с вузами Казахстана

Более тысячи студентов из Республики Казахстан обучаются в Тюменском государственном университете, число аспирантов составляет 11 человек, пишет "Тюменская линия".

По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, между Тюменским государственным университетом и вузами Казахстана действует 14 договоров о сотрудничестве.

"Итоги многолетнего конструктивного взаимодействия между российскими и казахстанскими вузами были подведены на заседании совета ректоров, которое прошло в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. Кроме того, там обсуждались новые возможности для развития взаимовыгодных отношений. Образование - основной фактор повышения конкурентоспособности человеческого капитала, который сегодня является одним из основных активов любой страны. Россия и Казахстан очень тесно интегрированы в образовательной сфере", - отметил Валерий Фальков.

Прозвучавшее на форуме предложение президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о проведении совместных олимпиад школьников представляет большой интерес, считает ректор Тюменского госуниверситета.