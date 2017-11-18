ТюмГУ сотрудничает с вузами Казахстана

Более тысячи студентов из Республики Казахстан обучаются в Тюменском государственном университете, число аспирантов составляет 11 человек, пишет "Тюменская линия".
По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, между Тюменским государственным университетом и вузами Казахстана действует 14 договоров о сотрудничестве.
"Итоги многолетнего конструктивного взаимодействия между российскими и казахстанскими вузами были подведены на заседании совета ректоров, которое прошло в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. Кроме того, там обсуждались новые возможности для развития взаимовыгодных отношений. Образование - основной фактор повышения конкурентоспособности человеческого капитала, который сегодня является одним из основных активов любой страны. Россия и Казахстан очень тесно интегрированы в образовательной сфере", - отметил Валерий Фальков.
Прозвучавшее на форуме предложение президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о проведении совместных олимпиад школьников представляет большой интерес, считает ректор Тюменского госуниверситета.
"У нас есть совместная магистерская программа с одним из самых лучших вузов Казахстана - Евразийским университетом имени Гумилева. Наше представительство более 15 лет работает Северо-Казахстанской области. Казахстан для нас - очень надежный партнер, мы очень дорожим нашим сотрудничеством", - подчеркнул Валерий Фальков.
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