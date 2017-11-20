"Детский адвокат" помогает тюменским подросткам

Итоги реализации проекта "Детский адвокат" подвели в Тюмени. Мероприятие проводил Тюменский региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Как сообщили в областном департаменте социального развития, с начала реализации проекта 60 подростков были сняты с учета в органах профилактики. Ни один из 170 его участников не совершил повторного правонарушения.

Проект стартовал в Тюменской области в апреле 2016 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как отметила директор центра "Семья" Елена Перминова, на каждом этапе "правильного пути" подростки усиленно работали над собой, проходили психологические тренинги и мастер-классы, занимались интересными и полезными делами. Работу по профилактике преступности и правонарушений организовали с учетом индивидуальных особенностей подростков, проводили примирительные процедуры.

С ребятами работали более 90 специалистов разных направлений. Около 300 консультаций провели "детские адвокаты": для установления мотивов преступления, для коррекции отношения подростка к совершенному правонарушению, для предупреждения совершения других преступлений.