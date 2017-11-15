В ТюмГУ стартовала регистрация участников студенческой олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело"

Стартовала регистрация участников на первую профессиональную олимпиаду студентов "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело" в Тюменском государственном университете. Прием заявок продлится до 5 декабря.

Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами, в числе которых ТюмГУ.

Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать себя может любой желающий — ограничений нет. Участие в олимпиаде бесплатное.

Отборочный этап олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело" пройдет в начале декабря. Чтобы понять, какая будет структура олимпиадных состязаний отборочного этапа, желающим поучаствовать предлагают решить демонстрационный вариант. В нем представлен аналогичный формат заданий и дается такое же время на выполнение — 2 часа. Приступить к решению заданий отборочного этапа можно будет в любой момент с 1 по 10 декабря 2017 года.

Подать заявку на участие и пройти демонстрационный вариант задания можно на официальном сайте олимпиады в разделе "Нефтегазовое дело".