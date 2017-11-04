ТюмГУ примет участников всероссийской олимпиады студентов

На базе Тюменского государственного университета пройдут соревнования по направлению "Нефтегазовое дело" в рамках профессиональной олимпиады студентов России "Я – профессионал".
Регистрация участников стартует 7 ноября, подведение итогов запланировано на март 2018 года. Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами, в числе которых ТюмГУ, МФТИ и другие, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".
Отметим, что в этом году олимпиада пройдет по 27 профилям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Кейсы разработаны научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.
Цель олимпиады - предоставить студентам возможность продолжить образование в ведущих российских вузах и начать карьеру в компаниях – лидерах российской экономики.
"Ключевым принципом новой модели высшего образования является практико-ориентированность. Наиболее эффективным становится образование не в учебной аудитории, а внутри реальных процессов, в результате решения конкретных проблем. Появляются новые форматы, проекты, партнеры, и это возможности для студентов. В то же время работодателям сегодня нужны специалисты не только с ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills. А это умение осуществлять эффективную коммуникацию, работать в команде, использовать широкий спектр информационных технологий, критически и системно мыслить, вести переговоры. Участие в олимпиаде позволит студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда", – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
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