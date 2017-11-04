ТюмГУ примет участников всероссийской олимпиады студентов

На базе Тюменского государственного университета пройдут соревнования по направлению "Нефтегазовое дело" в рамках профессиональной олимпиады студентов России "Я – профессионал".

Регистрация участников стартует 7 ноября, подведение итогов запланировано на март 2018 года. Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами, в числе которых ТюмГУ, МФТИ и другие, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

Отметим, что в этом году олимпиада пройдет по 27 профилям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Кейсы разработаны научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Цель олимпиады - предоставить студентам возможность продолжить образование в ведущих российских вузах и начать карьеру в компаниях – лидерах российской экономики.