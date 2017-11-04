Госавтоинспекция проверила паспорта дорожной безопасности детсадов и школ Тюмени

Госавтоинспекция региона совместно с органами управления образования проверили паспорта дорожной безопасности школ и детских садов в Тюмени.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, паспорта дорожной безопасности и маршруты безопасного движения "Дом-школа-дом" помогают обеспечивать дорожную безопасность школьников в Тюменской области.

В каждом учреждении области в паспорт внесены все необходимые сведения об организации дорожного движения в микрорайоне учреждения, движения школьных автобусов, проведения занятий по правилам дорожного движения, классных часов, "минуток безопасности". Все это позволяет научить детей правильному поведению на дорогах.

Безопасные маршруты школьников разрабатываются совместно органами образования с ГИБДД, родительскими комитетами. Каждый маршрут размещен в месте, доступном для детей и родителей. В ГИБДД надеются, что все эти меры позволят сократить число ДТП с участием детей на дорогах региона.