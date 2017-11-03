Дом культуры "Торфяник" приглашает на фестиваль восточного танца

Фестиваль восточного танца пройдет в Тюмени на базе ДК "Торфяник" 4-5 ноября.

В первый день, 4 ноябрясостоится гала-концерт в рамках "Кубка Сибири 2017", посвященный фестивалю. Мероприятие начнется в 18:00, по адресу ул.Малышева, д.26. Вход бесплатный.

Гостей концерта будут ждать выступление президента Лиги профессионалов по восточным танцам из города Москва, Елены Рамазановой, приглашенных судей - Соколовой Светланы, Каландаровой Ирины, Бикмухаметовой Алины, Маркатюк Алены, Анны Русановой , а также лучших студий города по восточным танцам.

5 ноября в ДК "Торфяник" пройдет конкурсный день, в рамках которого участники будут бороться за "Кубок Сибири-2017" и представят свои концертные номера. Все желающие смогут прийти и посмотреть на выступления участников конкурса абсолютно бесплатно.