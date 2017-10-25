В Тюменской области выберут лучшую семейную династию

Областной конкурс семейных династий "Вера. Надежда. Любовь" стартует в тюменском центре искусств и культуры "ДТиС "Пионер" 11 ноября. В рамках конкурса также проходит областной заочный конкурс клубов молодых семей.

Седьмой год конкурс объединяет молодые семьи из всех муниципальных образований юга Тюменской области. Поддержать семьи и принять участие в различных мастер-классах и консультациях специалистов приглашают жителей и гостей Тюмени.

Семьям-участникам конкурса предстоит показать творческий номер, рассказать историю своей династии, поделиться семейными традициями и принять участие в тематических квестах.

Конкурсно-игровая программа начнется с костюмированной игры "Путешествие по сказкам К.И.Чуковского". Затем родители вместе со своими детьми отправятся на разные образовательные и игровые площадки.

Участников, зрителей и гостей конкурса будут ждать консультации специалистов в сфере: психологии, имиджелогии, построения малого бизнеса и индивидуального жилищное строительство, а также творческие мастер-классы для детей. Самые активные отцы и дети смогут принять участие в специализированном квесте "База героев", а самых любознательных ждет краеведческий квест "По набережной". Завершится конкурс семейных династий концертом закрытия и награждением победителей.

Победители регионального этапа представят Тюменскую область на всероссийском конкурсе семейных династий "Вера. Надежда. Любовь" и на Всероссийском фестивале клубов молодых семей.

Учредителем конкурса выступает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, организаторы — дворец творчества и спорта "Пионер" и военно-патриотический центр "Достойный Выбор".