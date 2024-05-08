В освобожденных от паводка населенных пунктах Казанского района ведется дезинфекция

11:31 08 мая 2024
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В освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района 7 мая началась дезинфекция жилых домов, частных подворий, выгребных ям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 

Обработки будут проводиться дезинфекционными бригадами, созданными совместно с органами местного самоуправления. В их состав включены специалисты-дезинфекторы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", которые в том числе будут проводить контроль эффективности обработок. Обработки проводятся для устранения возможных рисков заражения людей.

Также будет проведена сплошная дератизация (обработка от мышевидных грызунов) и дезинсекция (обработка от комаров и мух).

Для оказания методической и практической помощи в организации этих работ в регион прибыли специалисты Института дезинфектологии ФБУН "Федеральный научный центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора.

Теги: Казанский район , паводок
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