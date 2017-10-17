"Дом.ru" и Amediateka приглашают на хоррор-вечеринку

Телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka приглашают жителей 15 городов*, включая Тюмень, на закрытый показ популярных хоррор-сериалов "Американская история ужасов" и "Изгоняющий дьявола". Мероприятие пройдет 26 октября в американском пабе "Джеймс Батлер", начало — в 19.00.

Гости станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии и розыгрыша подарков, после чего окунутся в атмосферу хоррора. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в группе "Дом.ru" во "ВКонтакте" (http://vk.com/domru_ru) и в популярных СМИ.

"Американская история ужасов" стала культовой уже после первого сезона, который вышел в 2011 году. Седьмая часть антологии может стать самой обсуждаемой в истории шоу. Темой сезона стали президентские выборы в США и их последствия.

В основу сериала "Изгоняющий дьявола" легла одна из популярных тем мирового кинематографа — экзорцизм. Во втором сезоне женщина на грани нервного срыва убеждает священника, что в ее доме поселилось нечто демоническое, и ее дочь ведет себя крайне странно. Святой отец обращается за помощью к опытному экзорцисту. Роль матери исполнила обладательница "Оскара" Джина Дэвис, а режиссером первой серии стал Руперт Уайатт, снявший "Восстание планеты обезьян".

"Мы продолжаем традицию показов топовых фильмов и сериалов, погружая своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами. Вместе с онлайн-сервисом Amediateka рады сделать еще один подарок любителям сериалов. Приходите, будет интересно, атмосферно и немного страшно", — отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Владимир Барвинский.

Новые серии "Американской истории ужасов" и "Изгоняющего дьявола" уже доступны в сервисе Amediateka. До 15 ноября клиенты "Дом.ru", которые еще не подключали сервис, могут пользоваться им бесплатно, а после получить доступ за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке "Дом.ru TV", в мобильном приложении "Дом.ru TV" или на сайте http://tv.domru.ru.

Партнеры показа — радиостанция "Диполь ФМ", телеканал "Тюменское время" и портал "Вслух.ru".

* Волгоград, Воронеж, Ижевск, Курск, Нижний Новгород, Оренбург, Рязань, Самара, Саратов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль