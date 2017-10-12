Тюменцев приглашают на встречу с детской писательницей Эммануэль Мэзоннёв

7 ноября в Тюмени пройдут творческие встречи с французской детской писательницей Эммануэль Мэзоннёв.

Ее имя новое для российского читателя. Издательство "КомпасГид" выпустило первую часть трилогии "Лунный Том", которую французская писательница написала в 2010–2014 годах, и которая прославила ее на всю Францию. Трилогия была удостоена нескольких наград, среди них — первый приз проекта "Чтение сближает" коллежа Жюля Верна и премия Petites Tartines Chocolat. Русское издание появилось благодаря творческому тандему переводчика Анастасии Строкиной и художника Ирины Петелиной, которые уже работали вместе над сказочной повестью "Кит плывет на север".

История Тома соединяет сказку, фэнтези и экологическую притчу. Начинается история с загадки: мальчишка, внешне похожий на обычных людей, вдруг оказывается брошенным посреди леса. Откуда он взялся? Почему он такой маленький? Как ему удается говорить с животными на одном языке?

На эти вопросы автор будет давать ответы очень дозированно, подогревая читательский интерес и знакомя с другими обитателями необычного леса — ежом Фырфылем, кротихой Шоколадкой, дроздом Лину и другими персонажами. У каждого — свой характер, свои привычки, наверняка у всякого 10–12-летнего читателя возникнут свои симпатии. Книга читается так же легко, как смотрится насыщенный событиями мультсериал.

На встрече Эммануэль Мэзоннёв расскажет детям и взрослым о себе и своих творческих планах, ответит на вопросы читателей.

Место и время проведения:

в 12.00 — библиотека №8 имени Чехова (ул. Северная, 2);

в 15.00 — Центр семейного чтения имени Пушкина (ул. Газовиков, 30).

Телефон для справок: 43-48-68.